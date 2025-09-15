x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 12:57
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации против Эрдогана в Анкаре

Турция
время публикации: 15 сентября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 12:18
Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации против Эрдогана в Анкаре
AP Photo/Lefteris Pitarakis

По меньшей мере 50000 человек приняли участи в прошедшей в Анкаре манифестации сторонников Республиканской народной партии – крупнейшей оппозиционной силы Турции. Они требовали отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогаа.

На 15 сентября намечено судебное заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос о признании недействительным решений съезда 2023 года, в том числе – избрания Озгюра Озеля председателем РНП. Отстранение Озеля не только вызовет кризис в партии, но может повлиять на президентские выборы 2028 года.

На местных выборах 2024 года Республиканская народная партия смогла бросить вызов правящей Партии справедливости и развития. После этого более 500 активистов и функционеров партии были арестованы. Седи них – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный соперник Эрдогана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 августа 2025

Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции, обвинив его в оскорблении
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июля 2025

Основной соперник Эрдогана приговорен к 20 месяцам тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 июля 2025

В Турции за оскорбление Эрдогана и его матери заблокирован чат-бот Grok