Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации против Эрдогана в Анкаре

По меньшей мере 50000 человек приняли участи в прошедшей в Анкаре манифестации сторонников Республиканской народной партии – крупнейшей оппозиционной силы Турции. Они требовали отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогаа.

На 15 сентября намечено судебное заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос о признании недействительным решений съезда 2023 года, в том числе – избрания Озгюра Озеля председателем РНП. Отстранение Озеля не только вызовет кризис в партии, но может повлиять на президентские выборы 2028 года.

На местных выборах 2024 года Республиканская народная партия смогла бросить вызов правящей Партии справедливости и развития. После этого более 500 активистов и функционеров партии были арестованы. Седи них – мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный соперник Эрдогана.