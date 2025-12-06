НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" проиграл

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Детройт Пистонс" 116:122.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия стал самым результативным игроком матча (35 + 9 подборов + 7 передач).

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем набрал 29 очков и сделал 9 передач (13 + 3 передачи в последней четверти). За 2 минуты 22 секунды до финальной сирены он ссделал перехват и вывел "Детройт" вперед 112:110.