Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 06 декабря 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 08:23
НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" проиграл
AP Photo/Ryan Sun

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Детройт Пистонс" 116:122.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия стал самым результативным игроком матча (35 + 9 подборов + 7 передач).

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем набрал 29 очков и сделал 9 передач (13 + 3 передачи в последней четверти). За 2 минуты 22 секунды до финальной сирены он ссделал перехват и вывел "Детройт" вперед 112:110.

Спорт
