В Иране после 48 дней отключения интернета частично заработал Google

Иранские СМИ сообщили в четверг, 16 апреля, что после 48 дней практически полного отключения интернета в стране восстановлен доступ к поисковику Google. По данным газеты Shargh Daily, поиск Google стал доступен как через проводное соединение, так и через мобильную связь, однако другие сервисы компании, включая Gmail, по-прежнему заблокированы.

Полуофициальное агентство Fars News подтвердило восстановление доступа к поисковику, отметив, что часть пользователей все еще испытывают проблемы.

Интернет в Иране был фактически отключен с начала американо-израильской военной операции. Все это время выходить в интернет могли лишь обладатели так называемых "белых SIM-карт" – специальных линий связи для чиновников, провластных журналистов и лояльных режиму лиц, а также те, кто мог оплатить VPN-сервисы. По оценке мониторинговой группы NetBlocks, блокировка стала беспрецедентной по масштабу для страны с развитой интернет-инфраструктурой и нанесла экономике ущерб примерно в 1,8 млрд долларов.