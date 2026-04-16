Трамп: о прекращении огня между Израилем и Ливаном "будет объявлено в течение нескольких часов"

Источник в администрации президента Ливана сообщил телеканалу "Аль-Араби", что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном и уведомил его о том, что решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном "будет принято в течение нескольких часов".

По данным израильской газеты "Гаарец", ЦАХАЛ получил указание готовиться ко вступлению режима прекращения огня в Ливане в силу после 19:00.

Ливанский телеканал MTV сообщал, что к разговору между Трампом и Ауном должен присоединиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Но, по информации канала LBCI, Аун в беседе с государственным секретарем США Марко Рубио заявил, что не будет говорить с Нетаниягу.

Аун в опубликованном официальном заявлении сообщает о состоявшейся встрече с Трампом, но не упоминает о "прекращении огня в течение нескольких часов".

Источники в Иерусалиме заявили радиостанции "Кан Бет", что им ничего не известно о том, что режим прекращения огня может войти в силу этим вечером. При этом агентство Reuters цитирует "высокопоставленный израильский источник", который сказал, что режим прекращения огня может вступить в силу уже ночью.