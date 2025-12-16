В Иране проходит процесс над гражданином Швеции, обвиняемым в сотрудничестве с Израилем

Судебная система Исламской республики Иран сообщила, что в ближайшее время ожидается вынесение приговора по делу человека с двойным гражданством Ирана и Швеции, который обвиняется в шпионаже в пользу Израиля. Рассмотрение дела ведет Революционный суд провинции Альборз.

"По материалам дела, подтвержденным его собственным признанием, он был завербован израильской разведкой в 2023 году. Он прошел подготовку в шести европейских столицах, неоднократно посещал Израиль и въехал в Иран за месяц до последней войны", – сообщил пресс-секретарь судебной системы Асгар Джахангир.

По его словам, именно во время военного конфликта с Израилем подсудимый вел свою преступную деятельность. У него было изъято электронное оборудование.

Иранские власти регулярно сообщают о ликвидации израильских разведывательных ячеек. По их утверждениям, за время войны и после нее по подозрению в сотрудничестве с Израилем в стране арестовано более 700 человек.