Лауреат Нобелевской премии была избита в Иране при аресте

Родственники иранской лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади сообщили, что она госпитализирована после того, как несколько дней назад подверглась избиению в ходе ареста.

53-летняя правозащитница связалась с ними по телефону и рассказала о происшедшем. По ее словам, агенты в штатском избивали ее палками по голове и шее. Власти не комментируют эти заявления.

Наргес провела в заключении более десяти лет. В 2021 году она была приговорена к 13 годам лишения свободы за "антигосударственную пропаганду" и "угрозу государственной безопасности". Она отвергает эти обвинения.

В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы "Эвин" по медицинским показаниям. Ее вновь арестовали после выступления на церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди, умершего недавно при подозрительных обстоятельствах.