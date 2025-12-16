x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 10:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 10:36
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Лауреат Нобелевской премии была избита в Иране при аресте

Иран
Оппозиция
время публикации: 16 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 10:16
Иранская правозащитница Наргес Мохаммади госпитализирована после избиения
Wikipedia.org. Фото: VOA

Родственники иранской лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади сообщили, что она госпитализирована после того, как несколько дней назад подверглась избиению в ходе ареста.

53-летняя правозащитница связалась с ними по телефону и рассказала о происшедшем. По ее словам, агенты в штатском избивали ее палками по голове и шее. Власти не комментируют эти заявления.

Наргес провела в заключении более десяти лет. В 2021 году она была приговорена к 13 годам лишения свободы за "антигосударственную пропаганду" и "угрозу государственной безопасности". Она отвергает эти обвинения.

В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы "Эвин" по медицинским показаниям. Ее вновь арестовали после выступления на церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди, умершего недавно при подозрительных обстоятельствах.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 декабря 2025

Власти Ирана вновь арестовали правозащитницу Наргес Мохаммади