16 декабря 2025
Израиль

В Хадере автомобиль сбил подростка на электросамокате, состояние пострадавшего тяжелое

время публикации: 16 декабря 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 17:40
В Хадере автомобиль сбил подростка на электросамокате, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице А-Зхухит в Хадере автомобиль сбил подростка, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 12 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

