В Хадере автомобиль сбил подростка на электросамокате, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 16 декабря 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 17:40
На улице А-Зхухит в Хадере автомобиль сбил подростка, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 12 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
