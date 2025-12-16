В Хадере автомобиль сбил подростка на электросамокате, состояние пострадавшего тяжелое

На улице А-Зхухит в Хадере автомобиль сбил подростка, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток (примерно 12 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.