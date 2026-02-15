Глава МИД Сирии: "На переговорах с Израилем судьба Голан не обсуждается"

Министр иностранных дел Сирии Хасан аш-Шибани заявил, что переговоры с Израилем, ведущиеся сирийским правительством, касаются территорий, занятых после 8 декабря 2024 года, и не включают статус Голанских высот. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Мы говорим о выводе Израиля с территорий, захваченных после свержения Асада, а не о Голанах. Это отдельный вопрос. Чтобы заключить с нами соглашение о безопасности, они должны уважать наш суверенитет и уйти с недавно занятых территорий", – сказал он.

"Мы не согласимся на признание израильских шагов в южной Сирии. Переговоры должны привести к уходу Израиля с территорий, занятых с декабря 2024 года. Израиль также должен воздержаться от вмешательства в суверенные внутренние дела Сирии", – сказал он.

Это заявление было сделано на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Аш-Шибани провел здесь переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалось, в том числе, соглашение между центральным правительством и курдами.