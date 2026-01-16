x
16 января 2026
Ближний Восток

Источники в ПА: в результате действий ЦАХАЛа в деревне Аль-Мугайир убит несовершеннолетний

время публикации: 16 января 2026 г., 17:10 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 17:10
Источники в ПА: в результате действий ЦАХАЛа в деревне Аль-Мугайир убит несовершеннолетний
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинские источники сообщили, что сообщили, что в результате действий ЦАХАЛа в деревне Аль-Мугайир рядом с Рамаллой был убит несовершеннолетний. ЦАХАЛ пока не комментимрует эту информацию. Однако ранее было опубликовано сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля о ситуации в этом районе.

Силы ЦАХАЛа прибыли в район деревни Аль-Мугайир после сообщения о нескольких террористах, которые бросали камни в израильских граждан, поджигали шины и блокировали подъездной путь к району.

После прибытия туда военнослужащих поступило также сообщение о стрельбе по израильтянам. Пострадавших в результате инцидента нет.

В районе были замечены десятки арабов, бросавших камни, и террорист, который бежал в сторону сил ЦАХАЛа с куском каменной плиты в руках. В ответ военнослужащие несколько раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь для устранения опасности и ликвидировали террориста, державшего каменную плиту.

