Ближний Восток

ХАМАС: США должны обязать Израиль выполнить требования первого этапа соглашения по Газе

США
ХАМАС
Израиль
время публикации: 16 января 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 16:50
ХАМАС: США должны обязать Израиль выполнить требования первого этапа соглашения по Газе
Flash90. Фото: А.Катиб

Официальный представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид", что террористическая организация настаивает на том, чтобы США "обязали Израиль выполнить требования" первого этапа соглашения по сектору Газы о завершении войны.

По его словам: "ХАМАС обязался выполнять требования соглашения, включая обмен заключенными. ХАМАС полностью готов передать управление сектором Газы независимой технократической комиссии".

