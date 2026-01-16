ХАМАС: США должны обязать Израиль выполнить требования первого этапа соглашения по Газе

Официальный представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид", что террористическая организация настаивает на том, чтобы США "обязали Израиль выполнить требования" первого этапа соглашения по сектору Газы о завершении войны.

По его словам: "ХАМАС обязался выполнять требования соглашения, включая обмен заключенными. ХАМАС полностью готов передать управление сектором Газы независимой технократической комиссии".