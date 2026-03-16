Аракчи: "США требовали капитуляции, а теперь просят другие страны о помощи"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа за помощью к другим странам, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"Они требовали от нас безоговорочной капитуляции, но теперь, через 15 дней после начала войны, просят другие страны о помощи, чтобы Ормузский пролив был открыт. С нашей точки зрения, он открыт для всех, кроме врагов, совершивших агрессию против нашей страны", – сказал он.

По словам Аракчи, Иран не обменивается посланиями с США и не просил американцев о прекращении огня. Министр также заявил, что обладание ураном, обогащенным до 60%, еще не означает владения ядерным оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал международное сообщество направить военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы обеспечить безопасность этой водной артерии. Иран ввел блокаду пролива.

"Я надеюсь, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и другие страны сделают это. NATO ждет очень плохое будущее, если оно нам не поможет", – сказал американский лидер.