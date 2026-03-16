Ближний Восток

Атакован терминал в Фуджейре, позволяющий экспортировать нефть в обход Ормузского пролива

Война с Ираном
ОАЭ
Нефть и газ
время публикации: 16 марта 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 12:47
Атакован терминал в Фуджейре, позволяющий экспортировать нефть в обход Ормузского пролива
AP Photo/Altaf Qadri

Иран нанес удар по нефтяному терминалу в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Порт, расположенный на побережье Индийского океана, а не Персидского залива, позволяет ОАЭ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Как сообщают власти ОАЭ, пострадавших не было, но после падения обломков БПЛА на предприятии возник сильный пожар. "Службы гражданской обороны немедленно выехали на объект и пытаются установить контроль над возгоранием", – говорится в заявлении.

Напомним, что 14 марта часть операций по погрузке нефти в порту Фуджейра была приостановлена после атаки иранского беспилотника. Корпус стражей исламской революции заявил, что считает атаку на порт в ОАЭ "легитимной целью" после того, как армия США атаковала остров Харк.

