Атакован терминал в Фуджейре, позволяющий экспортировать нефть в обход Ормузского пролива

Иран нанес удар по нефтяному терминалу в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Порт, расположенный на побережье Индийского океана, а не Персидского залива, позволяет ОАЭ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Как сообщают власти ОАЭ, пострадавших не было, но после падения обломков БПЛА на предприятии возник сильный пожар. "Службы гражданской обороны немедленно выехали на объект и пытаются установить контроль над возгоранием", – говорится в заявлении.

Напомним, что 14 марта часть операций по погрузке нефти в порту Фуджейра была приостановлена после атаки иранского беспилотника. Корпус стражей исламской революции заявил, что считает атаку на порт в ОАЭ "легитимной целью" после того, как армия США атаковала остров Харк.