В ОАЭ жертвой иранского обстрела стал палестинец

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в результате падения обломков ракеты на автомобиль в Абу-Даби погиб один человек. Согласно заявлению, речь идет о палестинском гражданине.

Сообщается, что спасательные службы отреагировали на инцидент. Власти призывают население воздержаться от распространения слухов и полагаться только на информацию, поступающую из официальных источников.