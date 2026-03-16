В ОАЭ жертвой иранского обстрела стал палестинец
время публикации: 16 марта 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 11:32
Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в результате падения обломков ракеты на автомобиль в Абу-Даби погиб один человек. Согласно заявлению, речь идет о палестинском гражданине.
Сообщается, что спасательные службы отреагировали на инцидент. Власти призывают население воздержаться от распространения слухов и полагаться только на информацию, поступающую из официальных источников.