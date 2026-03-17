ОАЭ могут присоединиться к коалиции США по обеспечению безопасности Ормузского пролива

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш заявил, что страна может присоединиться к коалиции США по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Выступая на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром "Совет по международным отношениям" (CFR), Гаргаш отметил, что в настоящее время ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном.

Его комментарии прозвучали на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности судоходства через Ормузский пролив.