ВВС США направили на Ближний Восток еще одну эскадрилью F-35

ВВС США направили на Ближний Восток еще одну эскадрилью из десяти истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые временно находились на британской авиабазе Лейкенхит, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты приземлились в Англии 15 марта после трансатлантического перелета из США при поддержке самолетов-заправщиков, отмечает "Интерфакс".

Точное место их нынешней дислокации пока неизвестно. Предполагается, что они могли быть размещены на авиабазе "Увда" в Израиле, где находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муаффак Салти в Иордании, где размещены F-35A, F-15E, F-16, A-10 и другие самолеты. Многие американские самолеты, в том числе самолеты-заправщики KC-135, базируются в Израиле.