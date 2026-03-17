Дрон атаковал гостиницу в "зеленой зоне" Багдада

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что беспилотник атаковал гостиницу в Багдаде. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не причинен, передает Reuters.

Речь идет о гостинице "Ар-Рашид", расположенной в так называемой "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся правительственные здания и посольство США. Ранее очевидцы сообщали о дыме и огне в районе удара, однако впоследствии МВД Ирака заявило, что беспилотник лишь врезался в верхнее ограждение отеля.

По данным источников в силах безопасности, ранее в тот же день по посольству США в Багдаде были выпущены две ракеты. Иракское МВД осудило подобные атаки, особенно направленные против дипломатических объектов.