17 марта 2026
|
последняя новость: 00:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Дрон атаковал гостиницу в "зеленой зоне" Багдада

Ирак
Война с Ираном
время публикации: 17 марта 2026 г., 00:45 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 00:47
AP Photo/Hadi Mizban

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что беспилотник атаковал гостиницу в Багдаде. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не причинен, передает Reuters.

Речь идет о гостинице "Ар-Рашид", расположенной в так называемой "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся правительственные здания и посольство США. Ранее очевидцы сообщали о дыме и огне в районе удара, однако впоследствии МВД Ирака заявило, что беспилотник лишь врезался в верхнее ограждение отеля.

По данным источников в силах безопасности, ранее в тот же день по посольству США в Багдаде были выпущены две ракеты. Иракское МВД осудило подобные атаки, особенно направленные против дипломатических объектов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
