Десятки индийских паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

45 индийских паломников погибли в Саудовской Аравии, когда их автобус, направлявшийся из Мекки в Медину, столкнулся с цистерной с топливом и загорелся. Еще один пассажир выжил, его состояние оценивается как критическое.

Как сообщил комиссар полиции Хайдарабада Ви-Си Саджанар, группа из 54 человек вылетела из этого города в Джедду 9 ноября. Паломничество должно было продолжиться до 23 ноября. Четверо членов группы ехали на машине, еще двое остались в Мекке по личным причинам.

"Я глубоко потрясен ДТП в Медине, унесшем жизни сограждан. Все мои помыслы с семьями, потерявшими близких. Я молюсь, чтобы пострадавшие пошли на поправку как можно скорее. Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джедде оказывают всю необходимую помощь", – сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.