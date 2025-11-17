x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Ближний Восток

РПК сообщила о выводе боевиков из ключевого района на севере Ирака

Турция
Ирак
Курды
время публикации: 17 ноября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 12:59
РПК сообщила о выводе боевиков из ключевого района на севере Ирака
AP Photo/Hadi Mizban

"Рабочая партия Курдистана" сообщила о выводе своих вооруженных формирований из прилегающего к турецкой границе района Заб на севере Ирака. Этот значительный шаг свидетельствует о нашей приверженности мирному процессу", – говорится в заявлении.

"На данный момент риск конфликта в данном районе ликвидирован. Мы уверены, что этот шаг будет способствовать решению курдского вопроса и приблизит мир и демократизацию Турции", – добавляется в документе.

В данном районе были расположены многочисленные лагеря РПК. Турецкая армия регулярно наносила по ним авиаудары и проводила рейды с участием сил специального назначения.

"Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией как в Турции, так и во многих западных странах, в том числе США, в мае 2025 года сообщила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы против Турции. В октябре было сообщено о выводе ее подразделений в Ирак.

Вооруженный конфликт, начавшийся в 1984 году, унес более 40000 человеческих жизней. Власти Турции называет Демократическую партию народов, представляющую интересы курдов, ответвлением РПК. За нее традиционно голосует около 10% населения государства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
