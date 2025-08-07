x
07 августа 2025
07 августа 2025
07 августа 2025
последняя новость: 15:04
07 августа 2025
Ближний Восток

СМИ Ирана: "Казненный израильский шпион – ядерщик с докторской степенью"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 августа 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 14:11
СМИ Ирана: "Казненный израильский шпион – ядерщик с докторской степенью"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Государственное телевидение Ирана сообщило, что Роузе Вади, "израильский шпион", о казни которого стало известно минувшим днем, был физиком-ядерщиком. Иранские СМИ также распространили видеозапись, на которой Вади "признается" в содеянном.

"Основные объекты, о которых я передавал информацию, были комбинаты в Фордо и Натанзе. Я рассказал им, что кое-что знаю о Фордо, и они сказали мне переслать им все. Особо их интересовали поступление и вывоз радиоактивных материалов", – говорит он.

У Вади была докторская степень по ядерным технологиям. Согласно иранским СМИ, он неоднократно бывал за границей и со своими кураторами из "Мосада" встречался в Вене. За переданную информацию с ним расплачивались кибервалютой.

Ближний Восток
