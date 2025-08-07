СМИ Ирана: "Казненный израильский шпион – ядерщик с докторской степенью"

Государственное телевидение Ирана сообщило, что Роузе Вади, "израильский шпион", о казни которого стало известно минувшим днем, был физиком-ядерщиком. Иранские СМИ также распространили видеозапись, на которой Вади "признается" в содеянном.

"Основные объекты, о которых я передавал информацию, были комбинаты в Фордо и Натанзе. Я рассказал им, что кое-что знаю о Фордо, и они сказали мне переслать им все. Особо их интересовали поступление и вывоз радиоактивных материалов", – говорит он.

У Вади была докторская степень по ядерным технологиям. Согласно иранским СМИ, он неоднократно бывал за границей и со своими кураторами из "Мосада" встречался в Вене. За переданную информацию с ним расплачивались кибервалютой.