В Иране возобновили работу несколько аэропортов

Иран возобновил работу нескольких аэропортов с 7:00 по местному времени в субботу, 18 апреля, сообщает Iran International со ссылкой на управление гражданской авиации.

В ведомстве заявили, что воздушные пути в восточной части страны вновь открыты для международных полетов, пересекающих воздушное пространство Ирана.

В сообщении также отмечалось, что функционирование аэропортов по всей стране будет возобновляться постепенно, в зависимости от технической и оперативной готовности военного и гражданского секторов к предоставлению пассажирских услуг.