18 апреля 2026
|
18 апреля 2026
|
последняя новость: 09:58
Ближний Восток

В Иране возобновили работу несколько аэропортов

время публикации: 18 апреля 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 09:57
В Иране возобновили работу несколько аэропортов
AP Photo/Hadi Mizban

Иран возобновил работу нескольких аэропортов с 7:00 по местному времени в субботу, 18 апреля, сообщает Iran International со ссылкой на управление гражданской авиации.

В ведомстве заявили, что воздушные пути в восточной части страны вновь открыты для международных полетов, пересекающих воздушное пространство Ирана.

В сообщении также отмечалось, что функционирование аэропортов по всей стране будет возобновляться постепенно, в зависимости от технической и оперативной готовности военного и гражданского секторов к предоставлению пассажирских услуг.

