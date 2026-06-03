Новое обострение противостояния с Ираном: отражение атак в Кувейте и Бахрейне

Армия США сообщила, что выпустила ракету для остановки нефтяного танкера, который пытался подойти к одному из портов Ирана, нарушая американскую блокаду Ормузского пролива. После этого иранское агентство Mehr сообщило о звуках взрывов на острове Кешм в Персидском заливе.

На фоне обострения военные Кувейта сообщили, что системы ПВО страны перехватывают ракеты и беспилотники. В заявлении подчеркивалось, что звуки взрывов в районе связаны с перехватами, о попаданиях не сообщалось. Менее чем через час после предыдущего эпизода государственное агентство Кувейта сообщило о работе ПВО по ракетам и БПЛА в воздушном пространстве страны.

В Бахрейне также были включены сирены воздушной тревоги из-за ракетной атаки, предположительно со стороны Ирана.

Центральное командование армии США (CENTCOM) заявило, что очередная волна иранских беспилотников, пытавшихся атаковать американские силы в Кувейте, не достигла целей. По данным командования, средства ПВО сбили несколько дронов, никто из американских военнослужащих не пострадал, ущерба американским объектам не причинено.

Ранее CENTCOM опроверг заявление "Корпуса стражей исламской революции" о том, что иранские ракеты и беспилотники якобы поразили штаб 5-го флота США в Бахрейне и одну из американских авиабаз в регионе.