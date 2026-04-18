Ливан: UNIFIL сообщает о гибели французского военнослужащего в результате обстрела

Командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подтвердило гибель французского военнослужащего в результате нападения, произошедшего утром в субботу, 18 апреля. Инцидент произошел, когда подразделение миротворцев выполняло задачу по обезвреживанию и вывозу боеприпасов в одном из приграничных районов, возле деревни Дир-Кифа.

Согласно официальному заявлению UNIFIL, патруль попал под прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, еще трое получили ранения разной степени тяжести (двое пострадавших находятся в критическом состоянии, они были экстренно эвакуированы в военный госпиталь для оказания медицинской помощи).

Представители UNIFIL подчеркнули, что атака была совершена "негосударственными субъектами". В приложении к отчету указывается, что, по предварительным данным, за нападением стоят боевики "Хизбаллы". На данный момент организация официально не взяла на себя ответственность за инцидент.

Миссия ООН уже начала полномасштабное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого "трагического и неприемлемого" нападения. В заявлении особо отмечается, что миротворцы находились в районе в рамках выполнения мандата по поддержанию безопасности и их передвижение было скоординировано.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего и потребовал немедленного прояснения ситуации. Этот инцидент ставит под угрозу и без того хрупкое соглашение о прекращении огня, усиливая напряженность в регионе и вызывая резкое осуждение со стороны международного сообщества.