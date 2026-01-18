x
Ближний Восток
Ближний Восток

Военнослужащие США покинули базу "Айн аль-Асад" в Ираке

США
Ирак
время публикации: 18 января 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 11:35
Военнослужащие США покинули базу "Айн аль-Асад" в Ираке
AP Photo/Khalid Mohammed

Министерство обороны Ирака сообщило о передаче авиабазы "Айн аль-Асад" в западной провинции Анбар под полный иракский контроль. Расквартированные здесь американские военнослужащие покинули базу.

Двусторонний меморандум о намерениях, в котором говорилось о планах США вывести войска из Ирака, был подписан в 2024 году. Первоначальный план говорил о том, что несколько сотен американцев покинут базу к сентябрю 2025 году, остальные – до конца 2026 года.

Базу неоднократно обстреливали действующие в Ираке шиитские боевики. Особо интенсивными ракетные удары были в январе 2020 года, после ликвидации американцами в Багдаде командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Ближний Восток
