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Ближний Восток

Моджтаба Хаменеи заявил, что "подпись Трампа под меморандумом ничего не стоит"

Война с Ираном
Иран
время публикации: 18 июля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 20:32
Моджтаба Хаменеи
Wikipedia.org/Tasnim News Agency

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в субботу, 18 июля: повторные "нарушения" меморандума о взаимопонимании с Тегераном еще раз доказали, что подпись президента США "ничего не стоит".

Напомним, что Хаменеи-младший по-прежнему не появляется на публике, а его заявления публикуют государственные СМИ Ирана.

В заявлении, приписываемом Хаменеи, говорится, что нарушение Вашингтоном соглашения продемонстрировало, что Соединенным Штатам нельзя доверять, при этом он назвал их "Большим сатаной" и обвинил в запугивании и жестокости.

Хаменеи также предупредил, что если Соединенные Штаты продолжат идти по пути военной эскалации, то "иранский народ и ось сопротивления преподаст незабываемые уроки" Вашингтону.

Ближний Восток
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