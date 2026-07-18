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Мир

США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру

Война с Ираном
США
Террористы
время публикации: 18 июля 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 22:14
США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру
AP Photo/Gene J. Puskar

Власти США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру. Гражданам США рекомендовано соблюдать особую осторожность.

"Растущая на Ближнем Востоке напряженность повышает опасность того, что террористические группировки, поддерживающие Иран, попытаются нанести удар по объектам, связанным с США за пределами нашей страны", - говорится в предупреждении.

Гражданам также сообщили, что они могут столкнуться с "нарушениями туристических планов и с отменой рейсов".

Накануне дипломатические представительства Соединенных Штатов опубликовали предупреждение для американских граждан, находящихся в Израиле и арабских странах региона, а также для тех, кто планирует туда направиться.

"В связи с высокой напряженностью на Ближнем Востоке и опасениями эскалации Государственный департамент США призывает граждан пересмотреть целесообразность любых поездок в регион в целом", – говорится в сообщении.

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США опубликовали предупреждение для американцев, направляющихся в Израиль