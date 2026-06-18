Ливанские СМИ: в результате атаки ЦАХАЛа погиб чемпион мира по велоспорту

По данным Национального новостного агентства Ливана (NNA) , на юге Ливана в результате атак ЦАХАЛа погибли три человека.

В деревне Табнит беспилотник атаковал автомобиль, погибли двое, один из которых, по данным агентства, чемпион мира по велоспорту Али Исмаил Туфайли.

Еще один удар был нанесен в Зебдине, в результате чего был один погибший.