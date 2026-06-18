Эсмаил Багаи: "Если Израиль не уйдет из Ливана, договор с США будет отменен"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в интервью ливанскому изданию "Аль-Ахбар", что продолжение израильского присутствия в южном Ливане будет означать отмену подписанного с США меморандума.

"Документ содержит обязательство второй стороны гарантировать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Это означает, что оккупационные войска должны покинуть ливанскую землю. Мы говорим об окончании войны, но она не закончится, пока сионистский враг остается там", – сказал он.

Чиновнику был задан вопрос, означает ли меморандум окончание конфликта между "осью сопротивления" и Израилем. "Израиль не упоминается в документе, и наше отношение к преступному режиму остается прежним. Договор говорит об окончании войны между США и их союзниками, с одной стороны, и Ираном и их союзниками – с другой", – ответил Багаи.

Тем временем, агентство Maan цитирует иранский источник, знакомый с ходом переговоров, рассказавший, что "дух соглашения" распространяется и на сектор Газы: "Эскалация в Газе или в Ливане может подорвать основы договора. Арены связаны между собой. Критерий – не подписание документа, а его выполнение".