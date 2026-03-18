18 марта 2026
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 15:06
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иран известил МАГАТЭ об ударе по Бушерской АЭС

время публикации: 18 марта 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 14:16
Иран известил МАГАТЭ об ударе по Бушерской АЭС
AP Photo/Vahid Salemi

Международное агентство по атомной энергии получило от Ирана уведомление, что в ходе военных действий был нанесен удар по территории Бушерской атомной электростанции. Ранее об инциденте объявили Россия и Иран.

«Иран проинформировал МАГАТЭ, что снаряд упал на территории АЭС в Бушере. Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало», - говорится в заявлении. Отметим, что слово projectile может также обозначать ракету или ее фрагмент.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал стороны проявлять максимальную сдержанность с целью недопущения ядерной аварии на фоне продолжающегося конфликта», - отмечает агентство.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
