Иран известил МАГАТЭ об ударе по Бушерской АЭС

Международное агентство по атомной энергии получило от Ирана уведомление, что в ходе военных действий был нанесен удар по территории Бушерской атомной электростанции. Ранее об инциденте объявили Россия и Иран.

«Иран проинформировал МАГАТЭ, что снаряд упал на территории АЭС в Бушере. Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало», - говорится в заявлении. Отметим, что слово projectile может также обозначать ракету или ее фрагмент.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал стороны проявлять максимальную сдержанность с целью недопущения ядерной аварии на фоне продолжающегося конфликта», - отмечает агентство.