СМИ: Абакаров, объявленный в розыск после погрома в аэропорту Махачкалы, убит в Турции

Бывший администратор Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакар Абакаров убит в Стамбуле, пишет издание "Кавказский узел". Следствие в РФ называло его организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года.

Источник в дагестанской диаспоре Стамбула рассказал, что "двумя-тремя днями ранее он [Абакаров] выехал из Яловы в Стамбул и пропал со связи <...> Позже его обнаружили убитым. Иных подробностей мы пока не знаем". Собеседник издания добавил, что Абакаров ранее получал угрозы.

Дагестанское издание "Черновик" пишет, что информация об убийстве распространилась в социальных сетях 17 октября. Пользователи ссылались на сообщения турецких СМИ.

МВД РФ объявило Абакара Абакарова в розыск в ноябре 2023 года. В конце октября 2023-го находившийся под контролем Абакарова Telegram-канал "Утро Дагестан" в числе прочих координировал действия толпы, устроившей антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы.

29 октября 2023 года сотни дагестанцев штурмовали аэропорт Махачкалы после того, как в социальных сетях появились сообщение, что рейсом из Тель-Авива (самолет Red Wings, рейс wz4728) прибудут беженцы из Израиля. Разбив палестинским флагом входные двери, толпа ворвалась в здание аэропорта и выбежала на взлетно-посадочную полосу. На борту самолета, который был целью агрессивно настроенной толпы, среди пассажиров находились 15 израильтян и евреев, не имеющих израильского гражданства, остальные пассажиры не имели отношения ни к Израилю, ни к еврейству – этим рейсом возвращались семьи дагестанцев с детьми, которые проходили лечение в Израиле. Не могли покинуть самолеты и пассажиры других рейсов, прибывших в Махачкалу. Так, например, во время беспорядков много часов оставались на борту пассажиры рейса из Дубая. Росавиация тогда сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. В тот же день склады и магазины аэропорта Махачкалы были разграблены. Районные суды Дагестана привлекли к административной ответственности 412 человек после еврейского погрома в Махачкале. После погрома в аэропорту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Десятки участников погромов были осуждены.