Иран объявил, что больше не связан обязательствами "ядерного договора" 2015 года

МИД Ирана заявил, что Исламская республика больше не связана ограничениями, вытекавшими из "ядерного договора", поскольку 18 октября 2025 года истек 10-летний срок, установленный резолюцией СБ ООН 2231, которая закрепляла сделку 2015 года.

В Тегеране подчеркнули, что отныне иранская ядерная программа будет рассматриваться "как у любого государства – участника Договора о нераспространении ядерного оружия и развиваться в рамках национального законодательства.

Около недели назад министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ заморожено. Тогда же он сказал, что Тегеран больше не видит оснований для переговоров по атому со странами "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ).

В сентябре Высший совет национальной безопасности Ирана высказался за то, чтобы приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в связи с запуском странами "евротройки" механизма по возобновлению санкций ООН в отношении Ирана.

Санкции, приостановленные в 2015 году, вновь вступили в силу в ночь на 28 сентября 2025 года. Они включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов, ограничения на его ракетную программу и заморозку активов за рубежом.