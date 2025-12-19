На северо-западе Турции упал российский беспилотник

В пятницу, 19 декабря, на северо-западе Турции, в границах микрорайона Чубуклубала округа Измит (провинция Коджаэли) был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По сообщениям турецких СМИ, это БПЛА типа "Орлан-10" российского производства, предназначенный для разведки и наблюдения.

Расследование по данному вопросу продолжается, сообщает МВД Турции.