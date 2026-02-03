Режиссер "Мелании" Бретт Ратнер опроверг связь с Джеффри Эпштейном

Режиссер документального фильма "Мелания" студии Amazon MGM Бретт Ратнер заявил, что не имел личных отношений с финансистом Джеффри Эпштейном, после того как его имя и фотография появились в обнародованных документах Министерства юстиции США.

Среди миллионов файлов, опубликованных ведомством, оказалась фотография, на которой Ратнер запечатлен с рукой на плече неизвестной женщины, сидящей рядом с Эптштейном. В комментарии Fox News Digital режиссер пояснил, что женщина на снимке была его невестой на тот момент. По его словам, когда фотография была обнародована, его это не волновало, поскольку он знал, кто на этом снимке. Ратнер утверждает, что встречался с этой женщиной на протяжении пяти лет и считал ее своей невестой.

"Около 20 лет назад у меня была девушка, мы были помолвлены. Мы пришли на мероприятие, сидели на диване, и там был сделан этот снимок. У меня не было личных отношений с Эпштейном. Я его не знал", – заявил Ратнер. Он добавил, что оказался вовлечен в ситуацию случайно, назвав происходящее "безумным и ужасным".

Бретт Ратнер никогда не был официально женат. В 2017 году шесть женщин обвинили его в домогательствах и изнасилованиях. Режиссер отрицал обвинения, но крупные голливудские студии разорвали с ним отношения. Документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп стал первой работой Ратнера после долгого перерыва. В последние годы Ратнер живет в Израиле, в 2023 году он получил израильское гражданство. Сообщается, что Ратнер близко знаком с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.