Источник: Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня

Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в 16:00, сообщил агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее США сказали Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN: "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам, и теперь дело за "Хизбаллой" – она должна остановиться".