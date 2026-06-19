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Ближний Восток

Источник: Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 19 июня 2026 г., 15:56 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 16:02

Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в 16:00, сообщил агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

Подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее США сказали Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN: "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам, и теперь дело за "Хизбаллой" – она должна остановиться".

Ближний Восток
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