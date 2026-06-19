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Ближний Восток

Дипломат: соглашение между Израилем и "Хизбаллой" достигнуто с помощью США, Катара и Ирана

США
Катар
Иран
Ливан
Хизбалла
время публикации: 19 июня 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 18:17
Дипломат: соглашение между Израилем и "Хизбаллой" достигнуто с помощью США, Катара и Ирана
AP Photo/Leo Correa

Дипломат одной из стран Персидского залива подтвердил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой" было достигнуто при посредничестве Катара, США и Ирана.

"Хизбалла" и Израиль согласились прекратить боевые действия в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара, США и Ирана", – сообщил дипломат агентству AFP на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

Израильский источник также заявил, что Израиль согласился на прекращение боевых действий против "Хизбаллы".

При этом силы ЦАХАЛа останутся в южном Ливане и смогут действовать против "возникающих угроз". По словам источника, "если "Хизбалла" не будет атаковать – мы не будем атаковать их. Если они нападут на нас – мы ответим".

Ранее о том, что Израиль и "Хизбалла" договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в 16:00, в пятницу, 19 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный американский чиновник.

США "пообещали" Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в южном Ливане, но теперь "все зависит от того, остановится ли "Хизбалла". Об этом сообщал CNN со ссылкой на собственный источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN: "Хизбалла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам, и теперь дело за "Хизбаллой" – она должна остановиться".

Ближний Восток
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