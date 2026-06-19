"Нужно включить голову": Трамп призвал Израиль согласиться на прекращение огня с "Хизбаллой"
время публикации: 19 июня 2026 г., 20:47 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 21:17
Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News, что провел разговор с израильской стороной и призвал ее согласиться на прекращение огня с поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Хизбалла".
"Иногда нужно просто успокоиться и включить голову", – цитирует слова Трампа репортер NBC в соцсети X. Журналист также добавил, что Трамп отказался уточнить, говорил ли он напрямую с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.