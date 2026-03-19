Ближний Восток

В Иране казнены три участника оппозиционных манифестаций

Война с Ираном
Иран
Оппозиция
время публикации: 19 марта 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 09:12

В Иране казнены три участника январских оппозиционных манифестаций, которые были признаны виновными в убийстве двух сотрудников полиции. Они были признаны виновными в убийстве, "ведении войны против Аллаха" и действии в интересах Израиля и США.

Последние оппозиционные выступления стали одними из самых мощных в истории Исламской республики. Первоначально их участники протестовали против ухудшения экономического кризиса, но быстро выдвинули и политические лозунги, призывав к свержению режима аятолл.

Манифестации были утоплены в крови. Количество погибших в ходе их подавления превысило 30000 человек. США называли смену режима одной из целей нынешней операции в Иране. Эту цель вряд ли удастся достичь, но нанесенные удары значительно ослабили Исламскую республику, осложнив борьбу с новыми народными восстаниями.

