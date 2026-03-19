Власти Абу-Даби: иранцы обстреляли газовый комплекс и нефтяное месторождение
время публикации: 19 марта 2026 г., 00:44 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 00:52
Власти Абу-Даби (ОАЭ) сообщили о падении фрагментов перехваченных иранских ракет, которые были нацелены на газовый комплекс Хабшан и нефтяное месторождение Баб. По официальным данным, пострадавших нет.
Работа на газовом объекте Хабшан была приостановлена.
Агентство Reuters ранее сообщало о приостановке операций на газовом месторождении Шах в Абу-Даби после атаки беспилотника и пожара, а также о перебоях в Фуджейре.