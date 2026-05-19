Ближний Восток

В Иране сообщается о новых взрывах в районе острова Кешм

время публикации: 19 мая 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 14:06
Wikipedia.org. Фото: NASA image using data provided courtesy of the University of Maryland’s Global Land Cover Facility

Иранское агентство Mehr сообщает о звуках взрывов в районе расположенного в Персидском заливе острова Кешм. Их причина и источник еще не установлены, начата проверка.

Вечером 18 мая иранские СМИ сообщили о работе систем ПВО в районе Тегерана. Огонь велся по разведывательным беспилотникам. Высказывалось предположение, что дроны принадлежат США или Израилю.

Также вечером 18 мая система ПВО была задействована на острове Кешм. По данным агентства Tasnim, связанного с Корпусом стражей исламской революции, причиной этого также стали "небольшие беспилотники".

