19 сентября 2025


Ближний Восток

CENTCOM: В Сирии ликвидирован высокопоставленный член "Исламского государства"

Исламское государство
время публикации: 19 сентября 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 22:12
В Сирии ликвидирован высокопоставленный член "Исламского государства"
Силы Центрального командования армии США (CENTCOM) ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена "Исламского государства", Омара Абдула Кадера.

В заявлении командования говорится, что целью проведенной сегодня операции было предотвращение террористических действий против США и их союзников.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер похвалил силы, участвовавшие в операции, и заявил, что "США не перестанут преследовать террористов, угрожающих их гражданам".

Ближний Восток
