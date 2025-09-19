CENTCOM: В Сирии ликвидирован высокопоставленный член "Исламского государства"
время публикации: 19 сентября 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 22:12
Силы Центрального командования армии США (CENTCOM) ликвидировали в Сирии высокопоставленного члена "Исламского государства", Омара Абдула Кадера.
В заявлении командования говорится, что целью проведенной сегодня операции было предотвращение террористических действий против США и их союзников.
Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер похвалил силы, участвовавшие в операции, и заявил, что "США не перестанут преследовать террористов, угрожающих их гражданам".
