В Бейруте прогремели взрывы, атакована цель около "посольства Палестины"
время публикации: 01 апреля 2026 г., 00:30 | последнее обновление: 01 апреля 2026 г., 00:56
После полуночи ливанские источники сообщили о не менее трех мощных взрывов в Бейруте. Судя по имеющимся данным, была атакована цель в районе Аль-Джана, южном пригороде Бейрута.
Ливанские источники сообщали, что удар был нанесен беспилотником по автомобилю, который следовал по трассе Халида – Бейрут. Цель поражена. Причем по ней было выпущено не менее трех ракет.
Позже появилась другая версия: была атакована цель около "посольства Палестины", причем удар был нанесен с моря, возможно израильскими военно-морскими силами.
ЦАХАЛ пока не комментирует.