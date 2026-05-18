18 мая 2026
последняя новость: 05:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Аль-Маядин": в результате удара ЦАХАЛа в Ливане убиты командир "Исламского джихада" и его дочь

время публикации: 18 мая 2026 г., 03:38 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 05:48
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил о гибели высокопоставленного командира террористической организации "Исламский джихад" и его дочери в результате израильской атаки в районе Аль-Басатин, юго-восточней Бейрута (Баальбек, Ливан).

Названо имя убитого: Уаиль Абд аль-Халим. Вместе с ним погибла его 17-летняя дочь Рама.

MTV Lebanon сообщает о трех раненых.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

