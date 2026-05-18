Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 18 мая, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 20-30, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 23-35, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

Во вторник спад жары продолжится, переменная облачность. В среду – без существенных изменений. В четверг ожидаются дожди. В пятницу – переменная облачность. В субботу – малооблачно. В воскресенье местами возможны осадки.