CNN: Трамп обсудил возможное возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в субботу, 16 мая, провел совещание с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности, посвященное дальнейшим действиям в войне с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Встреча прошла в гольф-клубе Трампа в Вирджинии вскоре после его возвращения из Китая. В ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Виткофф.

По данным CNN, Трамп был раздражен ходом переговоров с Тегераном и сохраняющимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть.

В воскресенье, 17 мая, Трамп написал в соцсетях, что "часы для Ирана тикают", и Тегерану следует "действовать быстро, иначе от них ничего не останется".

Источники CNN утверждают, что в последние дни Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, чтобы вынудить его к компромиссу, хотя сам предпочел бы дипломатическое урегулирование.

Пентагон, по данным телеканала, подготовил несколько вариантов военных планов на случай приказа президента, включая удары по энергетическим и инфраструктурным объектам Ирана.

Окончательное решение, судя по имеющимся данным, пока не принято. В скором времени планируется новая встреча Трампа с командой по нацбезопасности.

17 мая тема Ирана обсуждалась Трампом в ходе телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Как сообщает новостная служба "Кан", Трамп и Нетаниягу говорили о возможности возобновления совместных военных действий против Ирана на фоне тупика в переговорах.

Накануне иранское агентство Fars, ассоциированное с иранским "Корпусом стражей исламской революции", сообщило, что США в ответ на иранское предложение по урегулированию выдвинули собственные условия из пяти пунктов. По данным Fars, Вашингтон требует от Тегерана отказаться от каких-либо репараций и компенсаций со стороны США, вывезти из Ирана и передать американской стороне 400 кг обогащенного урана, оставить в работе только один ядерный объект, отказаться от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов. При этом, судя по публикации Fars, власти США также заявили, что полное прекращение боевых действий возможно только после завершения переговоров и достижения договоренности. Агентство отмечает, что даже в случае принятия этих условий Тегераном угроза возобновления американских ударов сохранится.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал последний ответ Ирана на американскую инициативу "совершенно неприемлемым", Вашингтон отверг предложенный Тегераном "план урегулирования" из 14 пунктов.

Американское издание The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников писало накануне, что Израиль и США ведут самые интенсивные (со времени объявления о прекращении огня) приготовления к возобновлению ударов по Ирану, стремясь достичь готовности к ним уже на следующей неделе. По словам американских официальных лиц, один из вариантов операции включает высадку в Иране спецподразделений, которые осуществят извлечение ядерного материала, погребенного под обломками. Подобная сложная операция сопряжена с риском серьезных потерь, поскольку для создания периметра вокруг зоны проведения операции потребуется привлечение тысяч бойцов сил поддержки, которым, вероятно, придется вступить в бой с иранскими сухопутными войсками, сообщили изданию военные чиновники. Войска также могут быть использованы для захвата острова Харк – ключевого узла экспорта иранской нефти в Персидском заливе, добавили официальные лица. Еще один вариант включает проведение более интенсивных бомбардировок иранских военных объектов и элементов инфраструктуры, заявляют официальные лица США.

Израиль начал свою кампанию против Ирана совместно с США с целью подорвать военный потенциал иранского режима, отдалить исходящие от Ирана угрозы – включая его ядерную программу и программу баллистических ракет – и "создать условия" для свержения режима иранским народом, о чем заявляли военные и другие израильские лидеры. Достигнутое в прошлом месяце соглашение о прекращении огня оставило эти заявленные цели невыполненными.