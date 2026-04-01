UKMTO сообщил об инциденте у берегов Катара

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте, произошедшем в 17 морских милях к северу от Дохи, у берегов Катара.

Сотрудник службы безопасности сообщил, что в левый борт нефтяного танкера попал неопознанный снаряд, причинивший повреждения корпусу выше ватерлинии.

В последние недели UKMTO неоднократно сообщало об атаках и подозрительных инцидентах в акватории Персидского залива, Ормузского пролива и у берегов ОАЭ и Катара.