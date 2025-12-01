Иран вернул в строй затонувший эсминец "Саханд"

В Иране состоялась церемония возвращения в строй эсминца "Саханд", затонувшего в порту Бендер-Аббас в июле 2024 года, а также введения в строй военно-морской плавбазы "Курдистан", способной нести боевые вертолеты.

Согласно иранским СМИ, были представлены скоростные ракетные катера, многоцелевые беспилотные авиационные платформы, оснащенные искусственным интеллектом подводные беспилотные аппараты, береговые и морские системы радиоэлектронной борьбы, ракетное и разведывательное оборудование.

На церемонии присутствовали командующий иранскими вооруженными силами генерал-майор Амир Хатами и глава ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани. "Мир, стабильность и безопасность Ормузского пролива крайне важны для всех стран региона, и мы ее стражи и гаранты", – заявил Хатами.

"Саханд", спущенный на воду в 2018 году, – один из новейших кораблей иранских военно-морских сил. 7 июля 2024 года он лег на дно из-за неисправности балансировочной цистерны. Ему удалось вернуть плавучесть, однако при буксировке он затонул вновь.