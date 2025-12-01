x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 23:39
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран вернул в строй затонувший эсминец "Саханд"

Иран
Вооружения
время публикации: 01 декабря 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 22:44
Иран вернул в строй затонувший эсминец "Саханд"
Wikipedia.org. Фото: Rahbar Emamdadi/Mehr News Agency

В Иране состоялась церемония возвращения в строй эсминца "Саханд", затонувшего в порту Бендер-Аббас в июле 2024 года, а также введения в строй военно-морской плавбазы "Курдистан", способной нести боевые вертолеты.

Согласно иранским СМИ, были представлены скоростные ракетные катера, многоцелевые беспилотные авиационные платформы, оснащенные искусственным интеллектом подводные беспилотные аппараты, береговые и морские системы радиоэлектронной борьбы, ракетное и разведывательное оборудование.

На церемонии присутствовали командующий иранскими вооруженными силами генерал-майор Амир Хатами и глава ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани. "Мир, стабильность и безопасность Ормузского пролива крайне важны для всех стран региона, и мы ее стражи и гаранты", – заявил Хатами.

"Саханд", спущенный на воду в 2018 году, – один из новейших кораблей иранских военно-морских сил. 7 июля 2024 года он лег на дно из-за неисправности балансировочной цистерны. Ему удалось вернуть плавучесть, однако при буксировке он затонул вновь.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июля 2024

Иранский эсминец "Саханд" вновь ушел под воду