01 декабря 2025
Ближний Восток

CENTCOM: в окрестностях Дамаска уничтожено 15 складов с оружием ИГ

Сирия
США
Исламское государство
время публикации: 01 декабря 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 12:34
AP Photo/Leo Correa

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в период 24-27 ноября совместно с сирийской армией уничтожило в провинции Риф Дамаск 15 складов с оружием, принадлежащих террористической группировке "Исламское государство".

"В ходе совместной операции уничтожено 130 минометов и ракет, множество автоматов, пулеметы, противотанковые мины, материалы, необходимые для производства самодельных взрывных устройств", – говорится в заявлении.

Напомним: в ходе недавнего визита в Белый дом сирийского президента Ахмада аш-Шараа было подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции против ИГ. Группировка, разгромленная несколько лет назад, пытается снова поднять голову.

Ближний Восток
