В "совет трех" избран богослов Алиреза Арафи, которого считали преемником Хаменеи

Богослов Алиреза Арафи, вице-председатель Ассамблеи экспертов, который неоднократно упоминался в качестве возможного претендента на роль преемника духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был избран в так называемый "совет трех", который берет на себя руководство страной до избрания нового Верховного лидера.

Согласно Конституции Исламской Республики, до избрания следующего Верховного лидера его полномочия будет выполнять временный руководящий совет из трех человек — президента, главы судебной власти и одного богослова-члена Совета стражей конституции (юрист Совета стражей, которого выбирает Совет по целесообразности).

Помимо Арафи, в "совет трех" вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи.