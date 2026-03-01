x
01 марта 2026
01 марта 2026
01 марта 2026
последняя новость: 15:54
01 марта 2026
Ближний Восток

В "совет трех" избран богослов Алиреза Арафи, которого считали преемником Хаменеи

Война с Ираном
Иран
время публикации: 01 марта 2026 г., 15:32
Богослов Алиреза Арафи, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи
Wikipedia.org. Фото: Khamenei.ir, AP Photo/Vahid Salemi

Богослов Алиреза Арафи, вице-председатель Ассамблеи экспертов, который неоднократно упоминался в качестве возможного претендента на роль преемника духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был избран в так называемый "совет трех", который берет на себя руководство страной до избрания нового Верховного лидера.

Согласно Конституции Исламской Республики, до избрания следующего Верховного лидера его полномочия будет выполнять временный руководящий совет из трех человек — президента, главы судебной власти и одного богослова-члена Совета стражей конституции (юрист Совета стражей, которого выбирает Совет по целесообразности).

Помимо Арафи, в "совет трех" вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
