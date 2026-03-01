Iran International: в Тегеране праздновали после сообщений о гибели Хаменеи

Оппозиционный сайт Iran International опубликовал видеозаписи празднований в нескольких районах Тегерана после объявления израильской и американской стороной о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Об этом сообщило также агентство Reuters.

Официально власти Ирана гибель Хаменеи не подтверждают.