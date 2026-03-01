Iran International: в Тегеране праздновали после сообщений о гибели Хаменеи
время публикации: 01 марта 2026 г., 01:06 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 01:12
Оппозиционный сайт Iran International опубликовал видеозаписи празднований в нескольких районах Тегерана после объявления израильской и американской стороной о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Об этом сообщило также агентство Reuters.
Официально власти Ирана гибель Хаменеи не подтверждают.
