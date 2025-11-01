Иордания и Германия требуют мандат ООН для размещения международных сил в Газе

Представители Иордании и Германии заявили, что международные силы, которые планируется разместить в секторе Газы в соответствии с планом урегулирования президента США Дональда Трампа, могут действовать только при наличии мандата Совета Безопасности ООН, сообщает SKY News Arabia.

В соответствии с предложением Трампа, на следующем этапе после вступившего в силу 10 октября прекращения огня должна быть создана временная международная сила для стабилизации ситуации, которая будет развернута немедленно и займется обучением и поддержкой палестинской полиции.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что для эффективной работы "стабилизационных сил" они должны получить мандат Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что Иордания не планирует направлять своих военнослужащих для участия в этой миссии.

Его позицию поддержал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, отметив, что создание таких подразделений требует "четкой правовой основы на базе международного права", и это имеет решающее значение как для стран, готовых направить свой контингент в Газу, так и для самих палестинцев. Он добавил, что Германия тоже хочет видеть ясно сформированный мандат для этих "стабилизационных сил".