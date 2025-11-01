x
Ближний Восток

СМИ: израильский БПЛА нанес удар по цели в Южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 01 ноября 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 16:34
СМИ: израильский БПЛА нанес удар по Южному Ливану
Ayal Margolini/Flash90

Ливанские СМИ, в том числе, связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Майядин" сообщают, что израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар в районе деревни Кфар-Сир в Южном Ливане. Пострадавших не было.

Между тем, специальный представитель администрации США том Баррак заявил: причина израильских ударов по югу Ливана в том, что "Хизбалла" еще не разоружена. Он призвал ливанские власти добиваться разоружения группировки и начать диалог с Израилем.

Ближний Восток
